ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві відсьогодні обмежують рух на Шулявському мосту

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 05:52
У Києві відсьогодні обмежують рух на Шулявському мосту
Фото: ремонт Шулявського мосту (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Там будуть проводити ремонт

На з’їздах Шулявського шляхопроводу частково обмежують рух транспорту відсьогодні на три дні. Це зроблять у зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, рух обмежать:

  • на з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка – із 09:00 17 липня до 07:00 20 липня;
  • на з’їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги – із 15:00 17 липня до 07:00 20 липня.

Нагадаємо, рух Шулявським шляхопроводом обмежували на декілька днів 9 липня для проведення дорожніх робіт.

РБК-Україна писало, що рух Південним мостом у Києві буде обмеженим до кінця літа у зв'язку з проведенням дорожніх робіт, які триватимуть до 30 серпня.

Крім того, рух на вулиці Китаївській обмежили до 25 липня через проведення дорожнього ремонту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ограничение движенияШулявський шляхопровід
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся