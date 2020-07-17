У Києві відсьогодні обмежують рух на Шулявському мосту

Там будуть проводити ремонт
На з’їздах Шулявського шляхопроводу частково обмежують рух транспорту відсьогодні на три дні. Це зроблять у зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зокрема, рух обмежать:
Нагадаємо, рух Шулявським шляхопроводом обмежували на декілька днів 9 липня для проведення дорожніх робіт.
РБК-Україна писало, що рух Південним мостом у Києві буде обмеженим до кінця літа у зв'язку з проведенням дорожніх робіт, які триватимуть до 30 серпня.
Крім того, рух на вулиці Китаївській обмежили до 25 липня через проведення дорожнього ремонту.