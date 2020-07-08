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Рух Шулявським мостом частково обмежать

Київ, Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 23:55
Рух Шулявським мостом частково обмежать
Фото: Шулявський міст (twitter.com Vitaliy_Klychko)
Автор: Роман Калиниченко

Будівельні роботи будуть тривати 8-10 днів

У Києві з 9 липня частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом. На ділянках шляхопроводу будуть проводитися дорожні роботи.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Так, від завтра дорожники розпочнуть укладання верхніх шарів асфальту підходів з основним проїздом шляхопроводу, у зв'язку з чим буде обмежений проїзд транспорту по мосту.

"Початок проведення робіт - 9 липня, термін виконання 8-10 днів. У КП просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, в лютому 2017 року на Шулявському мосту обвалилася частина бетонного паркану.

Навесні 2019-го Шулявський шляхопровід повністю перекрили і почали демонтаж конструкцій.

Після 10-місячної реконструкції міст відкрили, але будівельні роботи не закінчили.

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