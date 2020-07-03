На Південному мосту обмежили рух вночі до кінця літа

Фото: Південний міст (РБК-Україна)

Обмеження триватимуть до 30 серпня

У Києві на два місяці частково обмежили рух по Південному мосту. Дорожники будуть ремонтувати покриття мосту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Наголошується, що проїзд буде обмежений тільки вночі. Дорожні роботи стартують сьогодні і триватимуть до 30 серпня.

"Працівники КП "Київавтошляхміст" починають поточний ремонт покриття. Роботи мають виконати в обох напрямках руху", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від завтра і протягом усіх вихідних буде частково обмежено рух у напрямку Столичного шосе.

Нагадаємо, кілька днів тому Київ відновив рух міської електрички. Графік курсування поїзда буде відрізнятися в ранковий і вечірній час пік.

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Автор: Роман Калиниченко