В Киеве с сегодняшнего дня ограничивают движение на Шулявском мосту

Там будут проводить ремонт
На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта с сегодняшнего дня на три дня. Это сделают в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В частности, движение ограничат:
Напомним, движение по Шулявскому путепроводу ограничивали на несколько дней 9 июля для проведения дорожных работ.
РБК-Украина писало, что движение по Южному мосту в Киеве будет ограничено до конца лета в связи с проведением дорожных работ, которые продлятся до 30 августа.
Кроме того, движение на улице Китаевской ограничили до 25 июля из-за проведения дорожного ремонта.