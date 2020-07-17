ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве с сегодняшнего дня ограничивают движение на Шулявском мосту

Киев, Пятница 17 июля 2020 05:52
В Киеве с сегодняшнего дня ограничивают движение на Шулявском мосту
Фото: ремонт Шулявского моста (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Там будут проводить ремонт

На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта с сегодняшнего дня на три дня. Это сделают в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение ограничат:

  • на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко – с 09:00 17 июля до 07:00 20 июля;
  • на съезде с ул.Вадима Гетьмана на просп. Победы – с 15:00 17 июля до 07:00 20 июля.

Напомним, движение по Шулявскому путепроводу ограничивали на несколько дней 9 июля для проведения дорожных работ.

РБК-Украина писало, что движение по Южному мосту в Киеве будет ограничено до конца лета в связи с проведением дорожных работ, которые продлятся до 30 августа.

Кроме того, движение на улице Китаевской ограничили до 25 июля из-за проведения дорожного ремонта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ограничение движенияШулявский путепровод
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь