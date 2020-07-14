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У Києві відсьогодні обмежили рух на вулиці Китаївській

Київ, Вівторок 14 липня 2020 06:23
У Києві відсьогодні обмежили рух на вулиці Китаївській
Фото: рух заборонено (Автоцентр)
Автор: Инна Собора

Обмеження діятимуть до 25 липня

У Києві сьогодні обмежують рух на вулиці Китаївській. Обмеження почнуть діяти з 07:00.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух буде обмежено до 25 липня. На вулиці Китаївській розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між проспектом Науки і вулицею Учбовою. Під час робіт рух буде частково обмежено.

"Комунальна корпорація просить водіїв не лишати авто на проїжджій частині, щоб не перешкоджати роботі дорожників", - йдеться в повідомленні.

У Києві відсьогодні обмежили рух на вулиці Китаївській

РБК-Україна писало, що у Києві з 9 липня орієнтовно на 10 днів частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом.

Раніше у Києві через спеку вирішили ввести обмеження на рух великогабаритних автомобілів.

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