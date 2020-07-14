У Києві відсьогодні обмежили рух на вулиці Китаївській

Фото: рух заборонено (Автоцентр)

Обмеження діятимуть до 25 липня

У Києві сьогодні обмежують рух на вулиці Китаївській. Обмеження почнуть діяти з 07:00.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух буде обмежено до 25 липня. На вулиці Китаївській розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між проспектом Науки і вулицею Учбовою. Під час робіт рух буде частково обмежено.

"Комунальна корпорація просить водіїв не лишати авто на проїжджій частині, щоб не перешкоджати роботі дорожників", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у Києві з 9 липня орієнтовно на 10 днів частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом.

Раніше у Києві через спеку вирішили ввести обмеження на рух великогабаритних автомобілів.