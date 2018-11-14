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Екологи досліджують стан забруднення повітря у Києві

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 16:47
Екологи досліджують стан забруднення повітря у Києві
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві планують розробити систему оповіщення населення про небезпечні ситуації

Начальник управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Мальований заявив, що в Києві проводять роботи з визначення місць найбільшої концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, дослідження проводять у межах розроблення концепції муніципальної системи моніторингу повітря.

За словами Мальованого, антропогенне (або штучне) забруднення атмосферного повітря Києва переважно (до 90%) формується за рахунок пересувних джерел, із них лише близько 4% припадає на авіаційний, залізничний та водний транспорт та викидів від підприємств.

Повідомляється, що за останні 20 років у межах Києва концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200%. Це стало наслідком зростання кількості транспортних засобів у місті та, відповідно, збільшення викидів зазначених речовин в атмосферу.

"Результати дослідження стану забруднення повітря у місті стануть основою концепції створення автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря згідно з усіма наявними вимогами ВООЗ, Мінприроди України та директив Європейського союзу. Це у майбутньому дозволить оперативно реагувати на зміни рівня забрудненості повітря та інформувати про це жителів міста", - зазначив Мальований.

Крім того у Києві планують розробити систему оповіщення населення про небезпечні ситуації, пов’язані із погіршенням якості повітря, на основі даних, отриманих зі створеної мережі моніторингу та ГІС-технологій. Ймовірно, у місті впровадять систему надання щоденних рекомендацій про безпечні маршрути для киян. Інформацію будуть розміщувати на сайті, і вона буде легко доступною для мешканців міста зі смартфонів.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, в Києві запустили в роботу перший новий електрофільтр, який допоможе знизити рівень шкідливих викидів на Дарницькій ТЕЦ більш ніж в 30 разів.

Крім того, за даними Центральної геофізичної обсерваторії 13 листопада в Київ прийшла метеорологічна зима.

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