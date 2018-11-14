Экологи исследуют состояние загрязнения воздуха в Киеве

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве планируют разработать систему оповещения населения об опасных ситуациях

Начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Малеваный заявил, что в Киеве проводят работы по определению мест наибольшей концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, исследования проводят в рамках разработки концепции муниципальной системы мониторинга воздуха.

По словам Малеваного, антропогенное (или искусственное) загрязнение атмосферного воздуха Киева преимущественно (до 90%) формируется за счет передвижных источников, из них лишь около 4% приходится на авиационный, железнодорожный и водный транспорт и выбросы от предприятий.

Сообщается, что за последние 20 лет в пределах Киева концентрация диоксида азота возросла на 50%, а формальдегида на 200%. Это стало следствием роста количества транспортных средств в городе и, соответственно, увеличения выбросов указанных веществ в атмосферу.

"Результаты исследования состояния загрязнения воздуха в городе станут основой концепции создания автоматизированной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в соответствии со всеми имеющимися требованиями ВОЗ, Минприроды Украины и директив Европейского союза. Это в будущем позволит оперативно реагировать на изменения уровня загрязнения воздуха и информировать об этом жителей города" , - отметил Малеваный.

Кроме того, в Киеве планируют разработать систему оповещения населения об опасных ситуациях, связанных с ухудшением качества воздуха, на основе данных, полученных из созданной сети мониторинга и ГИС-технологий. Вероятно, в городе внедрят систему предоставления ежедневных рекомендаций о безопасных маршрутах для киевлян. Информацию будут размещать на сайте, и она будет легко доступной для жителей города со смартфонов.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Киеве запустили в работу первый новый электрофильтр, который поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз.

Кроме того, по данным Центральной геофизической обсерватории 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима.