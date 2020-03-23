В Києві протестовано на коронавірус 594 людини

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кияни протестовані швидкими тестами

В Києві протестовано на коронавірус швидкими тестами 594 людини. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив мер, у Києві заражено коронавірусом 24 людини.

"Протестовано швидкими тестами 594 людини", - додав він.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття, у нього потім виявили коронавірус.

Раніше глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що третій етап коронавірусу - смертність. Ємець зазначив, що сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка і зроблять так, що смертність в Україні буде менше, ніж навіть у Китаї.

Також Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.