В аеропорту "Бориспіль" виявили коронавірус у чоловіка

Іллюстративне фото (УНІАН)

Громадянин України поскаржився на погане самопочуття

В пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття, у нього потім виявили коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Як зазначається, чоловіку провели експрес-тест і він показав позитивний результат.

"Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб.

Раніше глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що третій етап коронавірусу - смертність. Ємець зазначив, що сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка і зроблять так, що смертність в Україні буде менше, ніж навіть у Китаї.

Також Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.