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Кличко розповів подробиці про нові випадки зараження в Києві

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 12:45
Кличко розповів подробиці про нові випадки зараження в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу вірус діагностували у 8 жінок та 6 чоловіків

Більшість нових випадків зараження коронавірусом у Києві відбулися серед жінок. Про це повідомив під час брифінгу міський голова столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що за останню добу було виявлено 14 нових випадків зараження у Києві.

"З 14 підтверджених нових лабораторних випадків, 8 хворих - це жінки від 25 до 49 років та 6 чоловіків від 23 до 56 років", - повідомив Кличко.

За його словами, загалом у Києві коронавірусом заразилися 24 людин. При цьому 22 випадки - інфікування киян, які повернулися з країн Європейського союзу: Франції, Іспанії, Італії та Німеччини. Ще 2 випадки зараження відбулися внаслідок місцевого контакту із інфікованими з Житомирської області та Києва.

Наразі 13 осіб перебувають у лікарнях столиці, ще 11 знаходяться на самоізоляції, додав Кличко.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві експрес-тест на коронавірус пройшли 594 осіб.

Станом на ранок 23 грудня, в Україні зафіксовано 73 випадки інфікування COVID-19. Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі у зв'язку з пандемією коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна.

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