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У МОЗ назвали наступний етап боротьби з Covid-19 в Україні

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 09:57
У МОЗ назвали наступний етап боротьби з Covid-19 в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, Україна вже на другому етапі

Глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що третій етап коронавірусу - смертність. Про це Ємець розповів в інтерв'ю телеканалу 112, передає прес-служба МОЗ.

Ємець зазначив, що сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка і зроблять так, що смертність в Україні буде менше, ніж навіть у Китаї.

"Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога (ред,- коронавірусу) - смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість підозр на коронавірус Covid-19, вже 705. Зазначимо, 73 випадків зараження Covid-19, три смерті від вірусу та одне виздоровлення.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях

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