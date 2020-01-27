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Голова правоохоронного комітету допустив звільнення Авакова

Новини » Політика     27.01.2020 - 08:39
Голова правоохоронного комітету допустив звільнення Авакова
Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

Випробувальний термін Авакова не закінчений

Якщо конкретно справа вбивства журналіста Павла Шеремета розвалиться на очах - це можливо буде одним з приводів для того, щоб міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов з посади. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Монастирський зазначив, що випробувальний термін Авакова не закінчений і до його діяльності сьогодні дуже пильна увага.

"І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах - це можливо буде одним з приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, громадського резонансу і підозрюваних іншого варіанту не залишає. Це справа однозначно стане Рубіконом", - вважає він.

Нагадаємо, Аваков раніше говорив, що Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Сам Аваков говорив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користь, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Денис Монастирський: Випробувальний термін Арсена Авакова не закінчений Вбивство Шеремета: суд пом'якшив міру запобіжного заходу Дугарь
Новини України Арсен АваковзвільненняПавло Шеремет
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