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В Киеве произошли столкновения на акции за отставку Авакова

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 13:43
В Киеве произошли столкновения на акции за отставку Авакова
Фото: акция в Киеве (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

Полиция не позволяла протестующим повесить плакаты

В Киеве произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые собрались под Офисом президента на акцию за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время попытки повесить на здание Офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.

Также сотрудники полиции сорвали плакат об неудовлетворительном расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Акція "Геть Аваковірус!"

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Опубліковано Автомайдан Неділя, 23 лютого 2020 р.

Участники акции выражают недовольство отсутствием расследований нападений на общественных активистов и журналистов. В частности, протестующие требуют расследовать убийство Екатерины Гандзюк.

Напомним, ранее председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина заявил, что не исключает отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он добавил, что отставка возможна в случае, если дело Шеремета развалится.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Аваков находится на посту главы МВД на испытательном сроке до конца 2019 года. Главным условием для Авакова, по словам главы государства, было расследование громких дел.

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