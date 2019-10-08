У Києві стався обрив контактної лінії тролейбусів

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Тролейбуси з номерами 6, 16, 18 не працюють

У Києві на вулиці Січових Стрільців стався обрив контактної лінії тролейбусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Як повідомляється, у зв'язку з аварією тролейбуси з номерами 6, 16, 18 не працюють.

Зазначимо, РБК-Україна зранку писало про утворення пробок на дорозі у Києві. Зокрема, ускладнений рух транспорту на вулиці Щусєва, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Вишгородська, вулиці Богатирська. Також пробки утворились на вулиці Набережно-Рибальська.

Нагадаємо, тиждень тому у центрі Києва посеред проїжджої частини стався прорив труби з окропом.

Також у Києві в районі ринку "Юність" автомобіль врізався у трамвай, в результаті інциденту є постраждала. Того ж тижня в Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль врізався в тролейбус, в результаті аварії постраждали дві людини. В результаті інциденту рух у бік виїзду з Києва було серйозно ускладнено.

РБК-Україна писало, що в Одеській області у результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ" із "Opel Astra" ввечері 6 жовтня одна людина загинула та четверо постраждали, у тому числі - дві дитини.