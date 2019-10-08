ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві стався обрив контактної лінії тролейбусів

Новини » Надзвичайні події    08.10.2019 - 09:59
У Києві стався обрив контактної лінії тролейбусів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Тролейбуси з номерами 6, 16, 18 не працюють

У Києві на вулиці Січових Стрільців стався обрив контактної лінії тролейбусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ.Оперативний".

Як повідомляється, у зв'язку з аварією тролейбуси з номерами 6, 16, 18 не працюють.

Зазначимо, РБК-Україна зранку писало про утворення пробок на дорозі у Києві. Зокрема, ускладнений рух транспорту на вулиці Щусєва, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Вишгородська, вулиці Богатирська. Також пробки утворились на вулиці Набережно-Рибальська.

Нагадаємо, тиждень тому у центрі Києва посеред проїжджої частини стався прорив труби з окропом.

Також у Києві в районі ринку "Юність" автомобіль врізався у трамвай, в результаті інциденту є постраждала. Того ж тижня в Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль врізався в тролейбус, в результаті аварії постраждали дві людини. В результаті інциденту рух у бік виїзду з Києва було серйозно ускладнено.

РБК-Україна писало, що в Одеській області у результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ" із "Opel Astra" ввечері 6 жовтня одна людина загинула та четверо постраждали, у тому числі - дві дитини.

В Одеській області в ДТП загинула людина та постраждали двоє дітей З'явилось перше відео з місця аварії літака у Львові
Новини України авариятроллейбусобрыв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся