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У Києві автомобіль врізався в тролейбус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 18:47
У Києві автомобіль врізався в тролейбус, є постраждалі
Фото: ДТП в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

В результаті ДТП в Києві постраждали дві людини

У Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль врізався в тролейбус, в результаті аварії постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що легковий автомобіль на високій швидкості врізався у тролейбус. В результаті інциденту постраждали водій авто, якого госпіталізували з переломом ноги, а також пасажир - перелом руки і розбита колінна чашечка. Загиблих немає, рух у бік виїзду з Києва серйозно ускладнено.

UPD: на щастя, загиблих немає. У водія #Lada #Priora - перлом ноги, а у пасажира - розбита чашечка та перелом руки. Просто жєсть щойно відбулася на Глушкова - #ДТП на високій швидкості, ще й за участю громадського транспорту. Кажуть, що є потерпілі. Всі деталі зараз встановлюються. Поки важко щось зрозуміти. Рух транспорту у бік виїзду із Києва серйозно ускладнено.

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 17 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на трасі "Львів-Радехів-Луцьк" сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув один чоловік, ще двоє отримали травми. Аварія сталася за участю легковика та маршрутки з пасажирами.

Крім того, сьогодні у Львівській області учасники ДТП влаштували стрілянину. Інцидент стався в Самборі після невеликого ДТП за участю автомобілів "Тойота" та "БМВ". Водії транспортних засобів спочатку влаштували бійку, в ході якої один із них здійснив два постріли в повітря.

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