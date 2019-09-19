У Києві авто врізалося в трамвай, є постраждала

Фото: ДТП в Києві (скріншот відео)

ДТП сталося в районі ринку "Юність"

У Києві в районі ринку "Юність" автомобіль врізався у трамвай, в результаті інциденту є постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільнота "Київ Оперативний".

Повідомляється, що водій на легковому автомобілі Hyundai врізалася в трамвай з пасажирами. На місці інциденту лікарі оглядають постраждалу жінку.

"Причину такого маневру поки дізнатися не вдається. Внаслідок ДТП паралізовано рух трамваїв", - йдеться в повідомленні.

На Юності пряміком у трамвай влетіла водійка на #Hyundai (#AE3763KB). На місці лікарі оглядають потерпілу жінку. Причину такого маневру поки дізнатися не вдається. Внаслідок #ДТП паралізовано рух трамваїв. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 19 вересня 2019 р.

Нагадаємо, на цьому тижні в Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль врізався в тролейбус, в результаті аварії постраждали дві людини. В результаті інциденту рух у бік виїзду з Києва було серйозно ускладнено.

Відзначимо, сьогодні в Черкаській області зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті ДТП постраждали не менше 10 осіб. Аварія сталася на ділянці траси Канів-Чигирин-Кременчук між населеними пунктами Будище та Мошни.

Також сьогодні у Львівській області зіткнулися два мікроавтобуси "Івеко" і "Мерседес", після чого останній в'їхав у зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, шестеро людей звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них доставили в лікарню. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.