ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві авто врізалося в трамвай, є постраждала

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 17:27
У Києві авто врізалося в трамвай, є постраждала
Фото: ДТП в Києві (скріншот відео)

ДТП сталося в районі ринку "Юність"

У Києві в районі ринку "Юність" автомобіль врізався у трамвай, в результаті інциденту є постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільнота "Київ Оперативний".

Повідомляється, що водій на легковому автомобілі Hyundai врізалася в трамвай з пасажирами. На місці інциденту лікарі оглядають постраждалу жінку.

"Причину такого маневру поки дізнатися не вдається. Внаслідок ДТП паралізовано рух трамваїв", - йдеться в повідомленні.

На Юності пряміком у трамвай влетіла водійка на #Hyundai (#AE3763KB). На місці лікарі оглядають потерпілу жінку. Причину такого маневру поки дізнатися не вдається. Внаслідок #ДТП паралізовано рух трамваїв.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 19 вересня 2019 р.

Нагадаємо, на цьому тижні в Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль врізався в тролейбус, в результаті аварії постраждали дві людини. В результаті інциденту рух у бік виїзду з Києва було серйозно ускладнено.

Відзначимо, сьогодні в Черкаській області зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті ДТП постраждали не менше 10 осіб. Аварія сталася на ділянці траси Канів-Чигирин-Кременчук між населеними пунктами Будище та Мошни.

Також сьогодні у Львівській області зіткнулися два мікроавтобуси "Івеко" і "Мерседес", після чого останній в'їхав у зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, шестеро людей звернулися за медичною допомогою, чотирьох з них доставили в лікарню. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У поліції пояснили, чому не стріляли по київським мінеру
Новини України КиївДТПтрамвай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся