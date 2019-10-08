Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки у Києві утворились на правому березі

У вівторок, 8 жовтня, утворились сильні пробки у Києві на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Правий берег столиці

Ускладнений рух транспорту на вулиці Щусєва, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Вишгородська, вулиці Богатирська. Також пробки утворились на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Глибочицька, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська.

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Зафіксовані пробки на вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців, стабільно великі пробки на проспекті Перемоги від станції метро "Академмістечко" до "Шулявська". Також ускладнений рух транспорту на бульварі Лесі Українки, вулиці Жилянська, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова. Масштабні пробки на Великій Окружній дорозі.

Також пробки зафіксовані на Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе, біля станцій метро "Видубичі", "Голосіївська".

Ускладнений рух транспорту на Південному, Дарницькому та Північному мостах, а також на мосту Патона.

Лівий берег столиці

Пробки утворились зі сторони мостів на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому проспекті, проспекті Соборності, Броварському проспекті, бульварі Перова та Дніпровській набережній. Також ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Лівобережна", "Осокорки", "Позняки", "Бориспільська".

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 9 та 10 жовтня. Очікуються сильні заморозки, які можуть досягнути -5.