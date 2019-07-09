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У Києві продовжать роботу метро

Новини » Суспільство    09.07.2019 - 11:30
У Києві продовжать роботу метро
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Передбачена можливість обмеження на вхід для пасажирів двох станцій метрополітену

Київський метрополітен у ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня продовжить роботу на одну годину. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу метрополітену.

Окрім того, буде передбачена можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену "Виставковий центр", "Васильківська".

Нагадаємо, сьогодні не працює один із виходів станції метро "Житомирська" у Києві. Обмеження в роботі станції пов'язані з ремонтними роботами - працівники "Київгазу" проводитимуть роботи на газопроводі.

РБК-Україна писало, що у Києві весь громадський транспорт продовжить свою роботу на час проведення музичного фестивалю "Atlas Weekend". В ніч з 9 на 10 липня, а також з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше

Раніше повідомлялось, що в Києві закрили рух швидкісного трамвая на Борщагівку 22 червня. Таке рішення було ухвалене через ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини в напрямку центру міста, який планується завершити до кінця 2019 року.

Роботу станції метро "Житомирська" у Києві завтра обмежать Київське метро на наступному тижні змінить графік
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