У Києві продовжать роботу транспорту у зв'язку з музичним фестивалем

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В ніч з 9 на 10 липня, а також з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше

У Києві весь громадський транспорт продовжить свою роботу на час проведення музичного фестивалю "Atlas Weekend". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, зміни у графіку торкнуться як наземного транспорту, так і столичного метрополітену.

Київський метрополітен у ніч з 9 на 10 липня та в ніч з 12 на 13 липня продовжить свою роботу на одну годину.

Крім того, "Київпастранс" продовжить на одну годину роботу наземного транспорту в ніч з 9 на 10 липня, а також у ніч з 12 на 13 липня.

Зокрема, буде продовжена робота низки маршрутів, що курсують біля станцій метро: автобусних - №№ 3Т, 56, 99; тролейбусних - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45; трамвайних - №№ 8, 28, 33; автобусних в режимі маршрутного таксі - №№ 166, 182, 208, 500, 502, 550.

КП "Київпастранс" в ніч на 11, 12, 14 і 15 липня також продовжить роботу на годину тролейбусів маршрутів №№ 11, 12, 43, 45, автобусів маршруту № 56 і автобуси в режимі маршрутного таксі № 208.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві закрили рух швидкісного трамвая на Борщагівку 22 червня. Таке рішення було ухвалене із-за ремонту трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини в напрямку центру міста, який планується завершити до кінця 2019 року.

Також в Києві з-за підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок. В поліції повідомляли, що значна інтенсивність руху вантажівок, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.