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В Киеве продлят работу метро

Новости » Общество    09.07.2019 - 11:30
В Киеве продлят работу метро
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предусмотрена возможность ограничения на вход для пассажиров двух станций метрополитена

Киевский метрополитен в ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 июля на 13 июля продолжит работу на один час. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу метрополитена.

Кроме того, будет предусмотрена возможность ограничения на вход для пассажиров станций метрополитена "Выставочный центр", "Васильковская".

Напомним, сегодня не работает один из выходов станции метро "Житомирская" в Киеве. Ограничения в работе станции связанны с ремонтными работами - сотрудники "Киевгаза" будут проводить работы на газопроводе.

РБК-Украина писало, что в Киеве весь общественный транспорт продолжит свою работу на время проведения музыкального фестиваля "Atlas Weekend". В ночь с 9 на 10 июля, а также с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку 22 июня. Такое решение было принято из-за ремонта трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

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