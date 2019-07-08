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Роботу станції метро "Житомирська" у Києві завтра обмежать

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 21:48
Роботу станції метро "Житомирська" у Києві завтра обмежать
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На вхід і вихід буде закритий один із виходів

Завтра, 9 липня, не працюватиме один із виходів станції метро "Житомирська" у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адмістрації (КМДА). 

Як повідомляється, обмеження в роботі станції пов'язані з ремонтними роботами - працівники "Київгазу" проводитимуть роботи на газопроводі.

"Із 08:00 до кінця дня буде зачинено вихід № 1 зі станції метро "Житомирська" до вулиці Ф. Пушиної", - уточнює КМДА. 

Метрополітен пропонує користуватися виходами № 2 і  № 6. 

Нагадаємо, у Києві весь громадський транспорт продовжить свою роботу на час проведення музичного фестивалю "Atlas Weekend". В ніч з 9 на 10 липня, а також з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше

РБК-Україна раніше повідомляло, що в Києві закрили рух швидкісного трамвая на Борщагівку 22 червня. Таке рішення було ухвалене із-за ремонту трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини в напрямку центру міста, який планується завершити до кінця 2019 року.

Крім того, у зв'язку з проведенням масових заходів метро у Києві 9 та 12 липня буде працювати на годину довше.

 

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