У Києві попередили про туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість в Києві буде 200-500 метрів

У Києві Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов, зокрема про тумані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що за прогнозом Укргідрометцентру, у першій половині понеділка, 11 листопада, прогнозують видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 11 листопада погіршиться погода в західних, північних і центральних областях. У цих регіонах атмосферний фронт дощі. На решті території очікується туман. Денна температура повітря коливатиметься від +12 до +18 градусів, в Криму термометри покажуть до +20. Прохолодніше буде на заході, там очікується від +9 до +14.

Крім цього через погіршення погодних умов у Києві в понеділок, 11 листопада, затримує рух трамваєм. Крім того, з технічних причин затримується рух тролейбусів.

Також повідомлялося, що на вихідних Україна була однією з найбільш теплих країн Європи. За даними синоптика Наталки Діденко, температура повітря в деяких регіонах повинна була становити +22 тепла.