Завтра атмосферний фронт принесе в Україну опади

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі охоплять західні, північні та центральні області

Погода в Україні у понеділок, 11 листопда, погіршиться у західних, північних та центральних областях, там прогнозуються опади. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптика, завтра атмосферний фронт принесе у центральні, північні та західні області дощі. На решті території буде сухо, але варто очікувати туман. Вдень температура повітря коливатиметься від +12 до +18 градусів, у Криму термометри покажуть до +20. Прохолодно буде на заході, там очікується від +9 до +14.

У столиці завтра також прогнозується дощова погода. Однак у другій половині дня істотних опадів не буде. Вдень температура у Києві триматиметься в межах +11...+13 градусів, вночі коливатиметься від +8 до +10.

Нагадаємо, сьогодні українські синоптики прогнозували переважно суху погоду, лише на заході були ймовірні опади. В Гідрометцентрі повідомляли, що вдень температура повітря у східних, західних, північних та центральних областях коливатиметься від +11 до +16.