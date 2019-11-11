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В Киеве предупредили о тумане

Новости » Общество     11.11.2019 - 11:25
В Киеве предупредили о тумане
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость в Киеве будет 200-500 метров

В Киеве Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий, в частности о тумане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что по прогнозу Укргидрометцентра, в первой половине понедельника, 11 ноября, прогнозируют видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 11 ноября ухудшится погода в западных, северных и центральных областях. В этих регионах атмосферный фронт дожди. На остальной территории ожидается туман. Днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +18 градусов, в Крыму термометры покажут до +20. Прохладно будет на западе, там ожидается от +9 до +14.

Кроме этого из-за ухудшения погодных условий в Киеве в понедельник, 11 ноября, задерживает движение трамваем. Кроме того, по техническим причинам задерживается движение троллейбусов.

Также сообщалось, что на выходных Украина была одной из самых теплых стран Европы. По данным синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в некоторых регионах должна была составлять +22 тепла.

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