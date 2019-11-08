Україна на вихідних буде однією з найтепліших країн Європи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря в деяких регіонах становитиме +22 тепла

Погода в Україні в найближчі вихідні, 9-10 листопада, буде одною з найтепліших в Європі. Про це Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко

За її даними, денна температура повітря в більшості областей становитиме від +14 до +19 градусів тепла, на півдні +17+22 градуси. На північному сході країни (Харківська, Сумська, Чернігівська області) буде прохолодніше - від +10 до +14 градусів. У західних областях у неділю також очікується незначне похолодання, стовпчики термометрів покажуть +10+15 градусів проти суботніх +14+19 градусів.

Фото (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, 8 листопада погода в Україні буде дощовою в західних областях, температура повітря вдень місцями досягне +20 градусів.

Раніше синоптики також попереджали, що сьогодні в Україні очікується сильний туман, в результаті чого видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман очікується на Правобережжі і в Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 1,5 метра через дощі. Підвищення рівня води очікується у водоймах на заході України. Підвищення рівня води у річках буде проходити в межах русел, що не передбачає негативних наслідків.