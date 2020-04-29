ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві зафіксували зменшення динаміки захворюваності COVID-19

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 12:12
У Києві зафіксували зменшення динаміки захворюваності COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в столиці 1341 чоловік захворів коронавірусом

У Києві за минулу добу лабораторно підтвердили 43 нових захворювання коронавірусом COVID-19, 1 випадок - смертельний. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Загальна кількість хворих коронавірусом у столиці збільшилася до 1341 людини, 24 - померли, 69 - одужали.

"Кількість киян у яких за минулу добу підтвердили захворювання корона вірус збільшилася ще на 43 людини, 5 з них медики. Один випадок за минулу добу летальний", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві зафіксували сплеск захворювань серед громадян. Так, за добу коронавірусом заразилися відразу 78 осіб.

Зазначимо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19. За минулу добу захворіли ще 456 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9866 осіб.

Кількість летальних випадків в Україні досягло 250. За минулу добу в країні зафіксували 11 нових смертей пацієнтів з COVID-19.

У Тернопільській області від COVID-19 помер священик, що таємно проводив богослужіння У МОЗ заявили про затримку з поставками костюмів для медиків
Новини України КиївВіталий КличкоКиївКоронавірус
News
On Top