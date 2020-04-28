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У Києві вдвічі зросла кількість нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 12:08
У Києві вдвічі зросла кількість нових випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Всього у Києві майже 1300 заражених коронавірусом

У Києві за минулу добу заразились коронавірусом 78 людей. Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він розповів, всього в Києві 1298 заражених коронавірусом. Вчора повідомлялося про 1220 випадків.

Нагадаємо, у рамках плану Києва по виходу з карантину відкриють парки та сквери, а також запустять громадський транспорт.

Крім того, у Київ доставлені 42,5 тис. захисних костюмів для медичних працівників, куплені коштом Фонду Порошенка та компанії Roshen у Південній Кореї. Загалом Фонд Порошенка та компанія Roshen закупили 130 тис. захисних медичних костюмів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Україні за останню добу зросла кількість заражених коронавірусом на 401 людину, загалом зафіксовано 9 410 випадків COVID-19.

Раніше повідомлялось, що наприкінці квітня 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується, 33% - що не змінюється і тільки 15% вважають, що вона покращується. Як зазначають соціологи, чим частіше люди стежать за новинами, тим більше у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

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