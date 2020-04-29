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МОЗ заявив про збільшення кількості нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 09:16
МОЗ заявив про збільшення кількості нових випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 10 тисяч

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання кількості заражених коронавірусом COVID-19, захворіли ще 456 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків. Зазначимо, порівняно з вчора, це на 55 випадків більше.

Найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві. Також велика кількість інфікованих в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Зазначимо, у лікарнях Чернівецької області через коронавірус COVID-19 чи підозру на нього перебуває 501 пацієнт.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Почаївській обласній психоневрологічній лікарні Тернопільської області коронавірус виявили у двох працівників і 26 пацієнтів.

Нагадаємо, поліція порушила кримінальне виробництво за фактом порушення карантину у Почаївській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області. Тут проходили великодні богослужіння з порушеннями умов каранти

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