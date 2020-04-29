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В Киеве зафиксировали уменьшение динамики заболеваемости COVID-19

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 12:12
В Киеве зафиксировали уменьшение динамики заболеваемости COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в столице 1341 человек заболел коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 43 новых заболевания коронавирусом COVID-19, 1 случай - летальный. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Общее количество заболевших коронавирусом в столице увеличилось до 1341 человека, 24 - умерли, 69 - выздоровели.

"Количество киевлян в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания корона вирус увеличилась еще на 43 человека, 5 из них медики. Один случай за минувшие сутки летальный", - сообщил Кличко.

Напомним, за 27 апреля в Киеве зафиксировали всплеск заболеваний среди граждан. Так, за сутки коронавирусом заразились сразу 78 человек.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.

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