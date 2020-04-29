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В Україні кількість летальних випадків від коронавіруса досягло 250

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 09:16
В Україні кількість летальних випадків від коронавіруса досягло 250
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу зафіксували 11 смертей

За минулу добу, 28 квітня, в Україні зафіксували 11 смертей від коронавірусу COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, загальна кількість летальних випадків зросла до 250.

"За минулу добу захворіло 456 осіб. З них 33 дитини і 133 медичних працівника. Госпіталізовано 113 осіб. 11 летальних випадків", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше в Моз оприлюднили статистику смертності від коронавірусу. Так, переважна більшість померлих в Україні мали супутні хвороби. При цьому більшість летальних випадків сталися у людей старше 65 років.

За станом на вчора, в Україні було 239 летальних випадків від COVID-19. За 27 квітня зафіксували збільшення динаміки смертності - померли 18 людей.

Також повідомлялося, що у Херсонській області закривають місто Каховка на карантин через спалах коронавірусу. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Крім цього РБК-Україна писало, що наступного тижня Кабінет міністрів дасть роз'роз'яснення про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину. При цьому прем'єр'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна рухається до піку захворюваності.

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