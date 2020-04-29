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У Тернопільській області від COVID-19 помер священик, що таємно проводив богослужіння

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 11:47
У Тернопільській області від COVID-19 помер священик, що таємно проводив богослужіння
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таємні богослужіння проводилися з участю парафіян

Від коронавірусу в Тернопільській області помер священик, який таємно проводив богослужіння. Про це у Facebook повідомив голова Шумської районної державної адміністрації Віталій Кудлак.

За його словами, на 27 квітня в районі було два нових летальних випадки. Один з них - священик з села Потуторів, який проводив таємні богослужіння в приватному будинку з участю парафіян.

"Була проведена величезна робота нашими медиками та іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, щодо забору у них зразків для аналізів. Ці зразки відправили в лабораторію в Тернопіль", - зазначив Кудлак.

Він також додав, що його госпіталізували у важкому стані, але медики не змогли врятувати священика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в психоневрологічній лікарні в Тернопільській області виявили спалах COVID-19. Зокрема, вірус лабораторно підтвердили у 26 пацієнтів.

Станом на 29 квітня в Тернопільській області підтверджено понад 700 випадків коронавірусу. У самому обласному центрі за порушення карантину закрили McDonalds, також оштрафували будівельний супермаркет "Епіцентр".

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Новини України Тернопольская областьсвященникКоронавірус
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