У Тернопільській області від COVID-19 помер священик, що таємно проводив богослужіння

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таємні богослужіння проводилися з участю парафіян

Від коронавірусу в Тернопільській області помер священик, який таємно проводив богослужіння. Про це у Facebook повідомив голова Шумської районної державної адміністрації Віталій Кудлак.

За його словами, на 27 квітня в районі було два нових летальних випадки. Один з них - священик з села Потуторів, який проводив таємні богослужіння в приватному будинку з участю парафіян.

"Була проведена величезна робота нашими медиками та іншими службами по виявленню широкого кола контактних осіб, щодо забору у них зразків для аналізів. Ці зразки відправили в лабораторію в Тернопіль", - зазначив Кудлак.

Він також додав, що його госпіталізували у важкому стані, але медики не змогли врятувати священика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в психоневрологічній лікарні в Тернопільській області виявили спалах COVID-19. Зокрема, вірус лабораторно підтвердили у 26 пацієнтів.

Станом на 29 квітня в Тернопільській області підтверджено понад 700 випадків коронавірусу. У самому обласному центрі за порушення карантину закрили McDonalds, також оштрафували будівельний супермаркет "Епіцентр".