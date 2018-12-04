В Киеве перекрыли движение через подземный тоннель для легковых автомобилей на ул. Телиги

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Троллейбусы в Киеве также курсируют с отклонением от графика движения

В Киеве на улице Олены Телиги перекрыт проезд подземным тонелем для частных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Как отметили в пресс-службе предприятия, также через пробки для троллейбусов №16, 19, 22, 23, 27, 30, 35 введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения.

"Учитывайте это при планировании поездок. Если вы, вдруг, на частном авто - в об'съезд", - отметили на предприятии.

Напомним, возле села Сусково Свалявского района завтра, 5 декабря 2018, частично перекроют движение на участке трассы М-06 Киев-Чоп. Перекрытие продлится ориентировочно до 13:00.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 4 декабря обеспечен проезд на дорогах государственного значения. Продолжаются работы по обработке покрытия противогололедными материалами.

Добавим, в Киеве в связи с началом подготовки к новогодним праздникам с 24 ноября 2018 до 24 января 2019 будет действовать ограничение движения транспорта. Главными локациями празднований станут Софийская и Контрактовая площади.