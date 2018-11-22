ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У центрі Києва через підготовку до Нового року з 24 листопада обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 14:02
У центрі Києва через підготовку до Нового року з 24 листопада обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження вздовж Володимирського проїзду почнуть діяти вже 24 листопада

У Києві через початок підготовки до новорічних свят діятиме обмеження руху транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва. 

Як зазначається, підготовка до свят почнеться із 24 листопада. Головними локаціями стануть Софійська та Контрактова площі. Тож вже на вихідних там розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання. 

Відповідно, діятиме обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі до 24 січня 2019-го. У цей період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Крім того, під час самого святкування діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської (від будинку № 23 на вул. Софіївській до Рильського провулку):

  • 19 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00
  • 24 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00
  • 31 грудня 2018 року - з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року
  • 01 січня 2019 року - з 14:00 до 22:00
  • 07 січня 2019 року - з 12:00 до 16:00

Водночас, у зв’язку із цією забороною буде дозволено рух транспорту щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні на вулиці Хрещатик. Також буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту.

У центрі Києва через підготовку до Нового року з 24 листопада обмежать рух транспортуНагадаємо, у "Київавтодорі" повідомили, що з 1 грудня знімуть обмеження руху на Південному мосту. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що транспортні підприємства Києва забезпечені на 100% усім необхідним для роботи в зимовий період.

У Києві на зупинках громадського транспорту встановили 100 електронних інформтабло У наступному році в Києві планують замінити фунікулер
Новини України КиївКиївограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся