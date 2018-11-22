У центрі Києва через підготовку до Нового року з 24 листопада обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження вздовж Володимирського проїзду почнуть діяти вже 24 листопада

У Києві через початок підготовки до новорічних свят діятиме обмеження руху транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва.

Як зазначається, підготовка до свят почнеться із 24 листопада. Головними локаціями стануть Софійська та Контрактова площі. Тож вже на вихідних там розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання.

Відповідно, діятиме обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі до 24 січня 2019-го. У цей період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Крім того, під час самого святкування діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирської (від будинку № 23 на вул. Софіївській до Рильського провулку):

19 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00

24 грудня 2018 року - з 16:00 до 22:00

31 грудня 2018 року - з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року

01 січня 2019 року - з 14:00 до 22:00

07 січня 2019 року - з 12:00 до 16:00

Водночас, у зв’язку із цією забороною буде дозволено рух транспорту щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні на вулиці Хрещатик. Також буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту.

Нагадаємо, у "Київавтодорі" повідомили, що з 1 грудня знімуть обмеження руху на Південному мосту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що транспортні підприємства Києва забезпечені на 100% усім необхідним для роботи в зимовий період.