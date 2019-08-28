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В Киеве перекроют дороги из-за визита Болтона

Новости » Общество    28.08.2019 - 10:41
В Киеве перекроют дороги из-за визита Болтона
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Ограничение движения ожидается в трех районах столицы

В Киеве, 28-29 августа, из-за визита советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможно ограничение движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления государственной охраны Украины.

Сообщается, что госохрана и правоохранительные органы будут сопровождать Болтона вместе с делегацией во время официального визита, из-за чего возможно временное перекрытие дороги.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 28-29 августа в связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

Так, Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 2006 №815 / 2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и сопровождать делегацию из США в течение визита 28-29 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Болтон в Украине попытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", поскольку это может дать Китаю важные оборонные технологии.

Также отметим, что Болтон в ближайшее время планирует посетить Беларусь, что станет первым визитом за 19 лет представителя США такого ранга.

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