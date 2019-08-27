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Болтон прибув з візитом до Києва

Новини » Політика    27.08.2019 - 12:24
Болтон прибув з візитом до Києва
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Радник Дональда Трампа прибув з візитом до Києва

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув з візитом до Києва. Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter.

У прес-службі повідомляється, що Болтон сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями.

"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - йдеться у прес-службі.

Болтон прибув з візитом до Києва

Нагадаємо, раніше Болтон анонсував візит в Україну. Він також тоді заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського.

Крім того, повідомлялось, що Болтон цього тижня відвідає Білорусь. Це буде перший візит представника США такого рангу в країну за останні 19 років.

Крім візиту Болтона, джерела повідомлили також про приїзд наступного місяця в Білорусь заступника держсекретаря США з політичних питань Девіда Гейла, який повинен обговорити розширення американської дипломатичної присутності в країні, зокрема можливий обмін послами.

Болтон відвідає Білорусь наступного тижня
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