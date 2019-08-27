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Болтон відвідає Білорусь наступного тижня

Новини » Політика    27.08.2019 - 03:33
Болтон відвідає Білорусь наступного тижня
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Це перший візит представника США такого рангу в країну за останні 19 років

Радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон цього тижня відвідає Білорусь. Про це повідомляють колишні і діючі чиновники американського уряду, передає РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Подробиці візиту не розголошуються.

Видання зазначає, що Болтон стане найбільш високопоставленим представником США, який відвідає країну за останні 19 років і ця поїздка може "розгнівати Кремль".

Крім візиту Болтона, джерела повідомляють також про приїзд наступного місяця в Білорусь заступника держсекретаря США з політичних питань Девіда Гейла, який повинен обговорити розширення американської дипломатичної присутності в країні, зокрема можливий обмін послами.

У Білорусі немає американського посла з 2008 року, коли вона відкликала свого посла зі США для консультацій на тлі запроваджених проти неї санкцій, посол США пізніше також залишила Мінськ, а американській стороні рекомендували скоротити кількість працівників дипломатичної місії.

Нагадаємо, 26 серпня радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон анонсував свій візит в Україну, не повідомивши при цьому конкретних дат і складу делегації.

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