ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві скасували проведення двох чемпіонатів Європи через коронавірус

Новини » Спорт     23.03.2020 - 12:41
У Києві скасували проведення двох чемпіонатів Європи через коронавірус
Фото: змагання з бадмінтону (twitter.com/bwfmedia)

Один з турнірів повинен був стати відбором на Олімпіаду-2020

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) оголосила про перенесення чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону через загрозу поширення коронавірусу. Про це інформує міністерство молоді та спорту України.

Турнір був запланований на 21-26 квітня в Києві і мав стати одним з відборів на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Також через пандемію перенесено чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який повинен був пройти в Києві з 20 по 24 травня.

Європейський гімнастичний союз поінформував про можливе перенесення першості на друге півріччя, більш детальна інформація з'явиться у квітні. Змагання повинні були пройти з 20 по 24 травня.

Нагадаємо, відразу дві країни, Австралія і Канада, відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року.

Офіційний старт майбутньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.

При цьому дата проведення змагань може бути змінена. МОК розглядає різні сценарії розвитку подій щодо Олімпіади-2020.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 23 березня Військовослужбовці у Києві забезпечені перепустками на транспорт, - Міноборони
Новини України Київгимнастикачемпионат ЕвропысоревнованияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся