В Киеве отменили проведение двух чемпионатов Европы из-за коронавируса

Фото: соревнования по бадминтону (twitter.com/bwfmedia)

Один из турниров должен был стать отбором на Олимпиаду-2020

Всемирная федерация бадминтона (BWF) объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года по бадминтону из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом информирует министерство молодежи и спорта Украины.

Турнир был запланирован на 21-26 апреля в Киеве и должен был стать одним из отборов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Также из-за пандемии перенесено чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве с 20 по 24 мая.

Европейский гимнастический союз сообщил о возможном переносе первенства на второе полугодие, более подробная информация появится в апреле. Соревнования должны были пройти с 20 по 24 мая.

Напомним, сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.

При этом дата проведения соревнований может быть изменена. МОК рассматривает разные сценарии развития событий относительно Олимпиады-2020.