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В Україні відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону в 2020 році

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 15:42
В Україні відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону в 2020 році
Ілюстративне фото (nure.info)

Відповідний указ підписав президент

Президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до проведення в Україні чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону, право на проведення якого Україна отримала раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №717/2019.

Документом Кабінету міністрів доручено в двотижневий термін створити Оргкомітет проведення чемпіонату, а також його персональний склад.

Також уряд зобов'язується передбачити при доопрацюванні проекту держбюджету на 2020 року кошти на проведення чемпіонату "у відповідності з обґрунтованими потребами".

Крім того, Кабмін повинен створити відповідну спортивну інфраструктуру, в тому числі сучасні криті бадмінтонні майданчики, а також популяризувати цей вид спорту серед молоді.

Київдержадміністрація повинна забезпечити проведення культурно-розважальних заходів, облаштування зони гостинності на час проведення чемпіонату.

Нагадаємо, офіційне підписання договору про проведення змагань в Україні 28 серпня підписали генсек Європейської Конфедерації бадмінтону Брайан Агербак і президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Нагадаємо, раніше країнський збірна завоювала три олімпійські ліцензії на світову першість з художньої гімнастики, який завершився в Баку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спортсмен і народний депутат IX скликання Жан Беленюк виграв золоту нагороду чемпіонату світу-2019 з греко-римської боротьби.

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