Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус

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У Національних комітетах цих країн побоюються загрози поширення пандемії

Відразу дві країни, Австралія і Канада, відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року. Про це йдеться в заявах Національних олімпійських комітетів двох країн.

Там побоюються загрози поширення пандемії коронавірусу.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.



https://t.co/AKmI2rbyeO pic.twitter.com/8McEbgirVp — Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020

Водночас, обидві країни готові продовжувати підготовку до Олімпіади, якщо буде прийнято її рішення про перенесення на 2021 рік.

“We are now in a position where we can plan with greater certainty.”



AOC plans for postponed Olympic Games https://t.co/7YYRMp4xMI#Tokyo2020 #covid19australia #TokyoTogether pic.twitter.com/oPW6nXGdZk — AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) March 23, 2020

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що варіант скасування проведення Ігор у Токіо навіть не розглядається. Він висловив упевненість, що з певними заходами безпеки Олімпіади-2020 все ж таки вдасться провести в термін.

Відзначається, що остаточне рішення про проведення Олімпійських ігор в Токіо МОК прийме через 4 тижні.

Офіційний старт майбутньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.

При цьому дата проведення змагань може бути змінена. МОК розглядає різні сценарії розвитку подій щодо Олімпіади-2020.