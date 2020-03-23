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Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус

Новини » Спорт     23.03.2020 - 09:39
Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус
Фото: ілюстроване зображення (olympic.org)

У Національних комітетах цих країн побоюються загрози поширення пандемії

Відразу дві країни, Австралія і Канада, відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року. Про це йдеться в заявах Національних олімпійських комітетів двох країн.

Там побоюються загрози поширення пандемії коронавірусу.

Водночас, обидві країни готові продовжувати підготовку до Олімпіади, якщо буде прийнято її рішення про перенесення на 2021 рік.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що варіант скасування проведення Ігор у Токіо навіть не розглядається. Він висловив упевненість, що з певними заходами безпеки Олімпіади-2020 все ж таки вдасться провести в термін.

Відзначається, що остаточне рішення про проведення Олімпійських ігор в Токіо МОК прийме через 4 тижні.

Офіційний старт майбутньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.

При цьому дата проведення змагань може бути змінена. МОК розглядає різні сценарії розвитку подій щодо Олімпіади-2020.

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