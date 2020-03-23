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Влада Японії заговорила про можливе перенесення Олімпіади-2020

Новини » Спорт     23.03.2020 - 05:05
Влада Японії заговорила про можливе перенесення Олімпіади-2020
Ілюстративне фото: (facebook.com/olympics)

Прем'єр-міністр Японії Абе не виключає зміни дати Ігор

Дата проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо може бути змінена через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе виступаючи в парламенті, передає The Japan Times.

За словами Абе, такий варіант подій можливий у тому разі, якщо проведення ігор "у повному форматі" виявиться неможливим.

"Позиція Міжнародного олімпійського комітету відповідає курсу на проведення Олімпіади в повному форматі, про який я говорив. Якщо це неможливо здійснити, то потрібно буде прийняти рішення про відстрочення, виходячи з того, що ми в першу чергу повинні думати про спортсменів", - сказав прем'єр Японії.

Попередньо, літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що варіант скасування проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо навіть не розглядається. Остаточне рішення про проведення Олімпійських ігор в Токіо МОК прийме через 4 тижні.

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