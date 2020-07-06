Київ послабив карантин: що дозволили

Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)

Дозволили роботу ресторанів після 22:00

Київська влада прийняла рішення дозволити роботу ресторанів після 22:00. Також дозволили роботу кінотеатрів.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу.

Зокрема, влада Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22 години.

Втім, робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій міста.

Станом на 6 липня в Києві 5 602 випадки коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я повідомило, що столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів і дозволило послабити карантин.

Відзначимо, в Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 543 людини.

Раніше в Україні назвали ще одну причину поширення коронавірусу серед українців.

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Автор: Анастасия Рокитна