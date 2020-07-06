ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна назвали дурістю загрозу війни з Україною

Новини » Політика     06.07.2020 - 13:42
У Путіна назвали дурістю загрозу війни з Україною
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У президента РФ вважають це "нагнітанням антиросійської істерії"

У президента РФ Володимира Путіна вважають загрозу повномасштабної військової конфронтації з Україною дурістю. У Кремлі кажуть, що це не сприяє врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Пєсков спростував інформацію про те, що РФ може вторгнутися в Україну, щоб отримати доступ до води для Криму.

"Це абсолютна дурість. Це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні", - заявив він.

Крім того, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов погрожував Україні провалом у разі військової конфронтації з Російською Федерацією. За його словами, українська армія слабка.

"Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно", - вважає Красів.

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив в інтерв'ю виданню "Думська", що країна готується до російської військової агресії з боку Херсонської області.

Раніше український МЗС закликав українців бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Зазначимо, Збройні сили України готові, щоб стримувати атаку Росії з моря і суші.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир Путінвойна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся