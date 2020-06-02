ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві готують запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 10:20
У Києві готують запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці
Фото: електронний квиток (facebook.com/Kyivpastrans)

Владислав Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка

У Мінінфраструктури анонсували запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці у Києві. Старт вже скоро.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Таким чином, у Києві запустять електронний квиток для залізниці та метро.

Раніше повідомлялося, після відновлення роботи замінить жетони разовими квитками з QR-кодом (паперовими чи електронними). Оплата за проїзд у наземному транспорті також буде здійснюватися за допомогою Kyiv Smart Card, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи. Жетони і паперові квитки будуть поступово виводитися з ужитку.

Нагадаємо, Раді рекомендують прийняти закон для введення електронного квитка.

Також додамо, що в Україні готують запуск єдиного квитка на всі види транспорту.

Відзначимо, з 1 червня компанія "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України электронный билетпоездметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся