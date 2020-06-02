У Києві готують запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці

Фото: електронний квиток (facebook.com/Kyivpastrans)

Владислав Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка

У Мінінфраструктури анонсували запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці у Києві. Старт вже скоро.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Таким чином, у Києві запустять електронний квиток для залізниці та метро.

Раніше повідомлялося, після відновлення роботи замінить жетони разовими квитками з QR-кодом (паперовими чи електронними). Оплата за проїзд у наземному транспорті також буде здійснюватися за допомогою Kyiv Smart Card, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи. Жетони і паперові квитки будуть поступово виводитися з ужитку.

Нагадаємо, Раді рекомендують прийняти закон для введення електронного квитка.

Також додамо, що в Україні готують запуск єдиного квитка на всі види транспорту.

Відзначимо, з 1 червня компанія "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів.

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Автор: Анастасия Рокитна