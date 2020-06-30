ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ може відкласти повний перехід на е-квиток

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 12:59
Київ може відкласти повний перехід на е-квиток
Фото: електронний квиток для проїзду в транспорті (facebook.com/Kyivpastrans)

Перехід на е-квиток можуть відкласти через іногородніх пільговиків

Київська влада може відкласти повний перехід на єдиний електронний квиток у транспорті. Перенесення термінів можливе у зв'язку з питаннями проїзду для пільговиків з інших регіонів України.

Про це заявила заступник голови КМДА Марина Хонда, передає прес-служба міської адміністрації.

За її словами, Київ готовий перенести перехід на е-квиток до 1 січня 2021 року, щоб Кабінет міністрів і Рада встигли внести зміни до законодавства про пільги на проїзд. Згідно з чинним законодавством, безкоштовний проїзд пільговикам регламентується законами, які стосуються ветеранів, військових, чорнобильців та інших категорій - близько 240 тис. киян.

Крім того, постановами Кабміну надано право безкоштовного проїзду для пенсіонерів, а це ще 480 тисяч жителів Києва. При цьому, згідно з Конституцією, проїзд для пільговиків компенсує держава, але з 2015 ці витрати покладені на місцеві бюджети.

"Але ми вважаємо соціальною несправедливістю для пільговиків з інших регіонів України, яким доведеться платити за проїзд з введенням єдиного електронного квитка. Столичний бюджет цих витрат покрити не може. Тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні", - додала Хонда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток з 1 липня 2020 року; передбачалося, що оплата буде проходити тільки з допомогою KyivSmartCard, банківської карти та разового QR-квитка.

Крім того, з 1 липня змінюються умови пільгового проїзду пасажирів, які не зареєстровані в Києві: вони мають купити квиток, зберегти чек і отримати компенсацію в органах соціального захисту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київтранспортпроезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся