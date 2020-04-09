В Україні готують запуск єдиного квитка на всі види транспорту

Ілюстративне фото (facebook.com/Kyivpastrans)

SmartTicket буде працювати в міському транспорті, а також у поїздах і літаках

В Україні найближчим часом з'являться єдині електронні квитки на всі види транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Повідомляється, що Міністерство інфраструктури і державне підприємство "Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки" працюють над запуском SmartTicket - єдиного електронного квитка.

Передбачається, що такий квиток дозволить пасажирам користуватися всіма видами транспорту (залізничний, міський, авіа) всіх перевізників на території України.

Нагадаємо, з 1 квітня громадський транспорт Києва перейшов на електронний квиток. Зокрема, разова поїздка оплачується шляхом купівлі QR-квитка в паперовому або електронному вигляді, створеному на смартфоні.

Крім того, передбачені проїзні на різну кількість поїздок, які поширюються на весь міський комунальний транспорт. Також для гостей столиці доступні туристичні квитки з терміном дії до трьох діб.

Відзначимо, в Україні на залізничному транспорті вже кілька років є можливість купувати квитки онлайн без необхідності роздруковувати в касах.