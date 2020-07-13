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У Києві поки не планують підвищувати вартість проїзду в метро

Київ, Понеділок 13 липня 2020 13:25
У Києві поки не планують підвищувати вартість проїзду в метро
Фото: метро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Транспортним підприємствам компенсують витрати з бюджету

Вартість проїзду в міському електротранспорті підвищувати не планують. Цього не відбудеться, незважаючи на збільшення з 1 серпня тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 54%.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", - сказав Кличко.

Разом із тим він зауважив, що сьогодні на всьому рухомому складі "Київпастрансу" та на станціях швидкісного трамваю, міської електрички і фунікулеру пасажири можуть скористатися е-квитком і не сплачувати готівкою. За його даними, 50% усіх пасажирів уже сплачують за проїзд безконтактно.

"Місто планує повністю перейти на безконтактні способи оплати за проїзд. Тим самим виключивши готівку у громадському транспорті столиці", - додав Кличко.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві з 1 липня змінилися умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.

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