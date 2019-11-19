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Суд начал избирать меру пресечения Ляшко

Новости » Политика     19.11.2019 - 14:10
Суд начал избирать меру пресечения Ляшко
Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Бориспольский горрайонный суд рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте

Бориспольский горрайонный суд рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте бывшего народного депутата Олега Ляшко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что прокуратура просит взять бывшего нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко под стражу.

Напомним, Ляшко подозревают в избиении нардепа Андрея Геруса. В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

РБК-Украина писало, что 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. Драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.

Добавим, что через несколько дней президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.

Гройсман назвал "перебором" требование о заключении Ляшко за позицию по энергобезопасности Преступление - это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко, - нардеп
Новости Украины Олег ЛяшкоСуд
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