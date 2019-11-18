ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура просить взяти Ляшка під варту

Новини » Політика     18.11.2019 - 14:08
Прокуратура просить взяти Ляшка під варту
Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшка можуть заарештувати за бійку з Герусом

Прокуратура просить взяти колишнього нардепа, лідера Радикальної партії Олега Ляшка під варту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

Повідомляється, що сьогодні Ляшку повідомили про підозру у насильстві щодо нардепа Андрія Геруса - за ч. 2 ст. 346 КК України.

"Слідством встановлено, що підозрюваний 6 листопада 2019 у приміщенні міжнародного аеропорту "Бориспіль" наніс тілесні ушкодження народному депутату України Г. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі підкреслили, що зазначені дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, бійка між Ляшком і Герусом відбулася в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль", при цьому інцидент знімали на камеру, після чого запис виклав лідер Радикальної партії.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав подію провокацією.

Ляшко викликали у прокуратуру через бійку з Герусом
Новини України Олег ЛяшкобійкаАндрій Герус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся