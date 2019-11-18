Прокуратура просить взяти Ляшка під варту

Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

Ляшка можуть заарештувати за бійку з Герусом

Прокуратура просить взяти колишнього нардепа, лідера Радикальної партії Олега Ляшка під варту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

Повідомляється, що сьогодні Ляшку повідомили про підозру у насильстві щодо нардепа Андрія Геруса - за ч. 2 ст. 346 КК України.

"Слідством встановлено, що підозрюваний 6 листопада 2019 у приміщенні міжнародного аеропорту "Бориспіль" наніс тілесні ушкодження народному депутату України Г. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі підкреслили, що зазначені дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, бійка між Ляшком і Герусом відбулася в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль", при цьому інцидент знімали на камеру, після чого запис виклав лідер Радикальної партії.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав подію провокацією.