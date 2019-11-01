В Киеве начался суд над Дубневичем

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

САП просит нардепу содержание под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога

Высший антикорупционный суд начал избирать меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 миллионов гривен залога.

Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Дубневичу. Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Дубневичу. Його підозрюють в участі у декількох схемах з розкраданням держкоштів. Нагадаємо, 31 жовтня Рада зняла з нього депутатську недоторканність та дала добро на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Отметим, Дубневича подозревают в завладении госсредствами в размере 93 млн гривен.

Вчера Верховная рада одобрила представление генпрокурора Руслана Рябошапки на нардепа Дубневича. После этого, нардепу вручили подозрение в зале парламента.

Рябошапка сообщил о подозрении Дубневичу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее сообщалось, что нардепу вручат подозрение по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн. Еще бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян давал Генеральной прокуратуре показания о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци".

ГПУ готовила народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах.